Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 13,678 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 6,91%, in aceasta saptamana, insa valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere cu 16,59%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a urcat la 211,623 miliarde de lei in perioada 14 – 18 martie 2022, de la 197,945 miliarde de lei in saptamana 7 – 11 martie 2022. Tranzactiile cu actiuni au generat un rulaj de 325,324 milioane de lei in aceasta saptamana, in scadere de la 390,047 milioane de lei, in perioada anterioara.…