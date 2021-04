Capitala, în pragul unei crize: bugetul nu a fost adoptat Consilierii generali ai Capitalei au decis sa nu adopte bugetul aferent anului 2021 in ședința care a avut loc miercuri. Decizia a fost prefațata de ample tensiuni și declarații in contradictoriu intre reprezentanții USR – PLUS și primarul Nicușor Dan. In cazul bugetului, doar 17 consilieri au fost „pentru”, 22 „impotriva” iar 14 s-au abținut. Consilierii USR – PLUS au declarat și in timpul ședinței Consiliului General al Municipiului București ca nu vor vota un buget „nerealist și ilegal”, primarul Nicușor Dan se arata uimit de reacția lor și spune ca nu ințelege de ce vine abia acum in condițiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

