Capitala care lansează primul autobuz fără șofer. „Acesta este viitorul” – VIDEO Coreea de Sud a lansat, in Seul, vineri, prima sa linie de autobuz cu conducere autonoma. Este vorba de un experiment despre care inginerii care l-au proiectat spun ca are ca scop sa genereze mai multa incredere din partea publicului fața de vehiculele cu conducere autonoma. Noul vehicul care circula in Seul, in Coreea de […] The post Capitala care lanseaza primul autobuz fara șofer. „Acesta este viitorul” - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

