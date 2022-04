Cantități importante de ploi in Moldova In ultimele 24 de ore la nivelul spațiului hidrografic Prut-Barlad s-au inregistrat urmatoarele cantitați de precipitații: S.G.A. Botosani: 5.5 l/mp la stația hidrometrica Nicolae Balcescu; S.G.A. Iași: 11.2 l/mp la stația hidrometrica de la Parcovaci; S.G.A. Vaslui: 17.8 l/mp la stația hidrometrica Falciu; S.G.A. Galați: 28.3 l/mp la stația Deswat Balabanești. PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 28.04.2022 ORA 09.00 – 29.05.2022 ORA 09.00: Vremea se va raci, mai ales in nordul regiunii. Cerul va fi noros si temporar vor fi ploi, mai ales cu caracter de aversa, insotite si de descarcari… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

