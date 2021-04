Unul dintre cei mai cunoscuti interpreti de muzica populara din Bucovina, George Finiș, a murit sambata, la Spitalul Judetean Suceava. Artistul in varsta de 61 de ani era internat in unitatea medicala din data de 25 martie. Din cauza ca tratamentul s-a dovedit insuficient iar starea lui s-a agravat, din 2 aprilie a ajuns in secția de terapie intensiva a Spitalului de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava. Laureat al Concursului „Floarea din Gradina” (in 1989), Finiș era angajat la Ansamblul „Ciprian Porumbescu“. „Nici nu am cuvinte sa imi exprim regretele pentru vestea pe care am primit – o…