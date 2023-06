Cantareața Xonia a fost prinsa de polițiștii din Sectorul 2 al Capitalei bauta și drogata la volan. Mai mult decat atat, aceasta nu avea voie sa conduca pe teritoriul Romaniei. Xonia a oferit o prima declarație dupa ce s-a ales cu dosar penal. Din primele informații aparute, intamplarea a avut loc in jurul orei 04:00, in noaptea de 22 spre 23 iunie 2023, cand oamenii legii au oprit-o in trafic pe Xonia, pe o strada din sectorul 2 din București. In urma testului efectuat cu aparatul DrugTest, cantareața ar fi consumat cocaina, dar totodata a fost depistata și cu o concentrație de alcoolemie de…