- Cantareata italiana Milva s a stins din viata la 81 de ani.Cantareata italiana Milva, interpreta unor cunoscute slagare ale anilor 1960 1970, a decedat la varsta de 81 de ani, a declarat sambata fiica artistei pentru agentia italiana de presa ANSA, informeaza DPA, preluat de Agerpres.Milva, pe numele…

- Un barbat in varsta de 57 ani, a fost gasit decedat, iar fiica sa in varsta de 16 ani inconstienta intr-o locuinta din localitatea Catunele In data de 16.04.2011, orele 08:40, politisti din cadrul Postului de Politie Catunele au fo...

- Sarah Obama, pe care fostul presedinte american Barack Obama o considera bunica sa, a decedat luni dimineata la varsta de 99 de ani, intr-un spital din Kisumu, in vestul Kenyei, a anuntat fiica ei, informeaza AFP. "Ea a ajuns in Imparatia lui Dumnezeu. Ea a murit in aceasta dimineata",…

- Cantareața britanica Adele și antreprenorul Simon Konecki au finalizat divorțul. Cei doi au fost casatoriți timp de trei ani și au impreuna un baiat, Angelo, in varsta de opt ani. Adele a anunțat in primavara lui 2019 ca divorțeaza de soțul ei, Simon Konecki, dupa doar 3 ani de mariaj. Cei doi formau…

- DJ-ul italian Claudio Coccoluto, un artist celebru pe scena internationala a muzicii electronice, a murit marti la varsta de 59 de ani in localitatea Cassino in urma complicatiilor medicale provocate de o boala grava, informeaza AFP. Ministrul italian al Culturii, Dario Franceschini, i-a adus un ultim…

- Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-a agresat fiica. Barbatul s-a ales cu dosar penal pentru violența in familie. La data de 16 februarie 2021, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos s-au sesizat din oficiu cu…

- Șerban Copoț și soția lui sunt impreuna de 18 ani și au impreuna trei copii, dupa ce Roxana a nascut o fetița perfect sanatoasa in urma cu cinci luni. Artistul a postat un mesaj emoționant pentru micuța lui, alaturi de care a atașat o fotografie. VEZI GALERIA FOTOPOZA 1 / 4 „Acum 5 luni, tineam in…