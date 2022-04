Cântăreața Emilia Ghinescu, afaceristă de succes. Și-a deschis o clinică pentru slăbit Solista de muzica populara Emilia Ghinescu este de parere ca muzica te face un om mai frumos, dar și ca echipamentele sale o intrețin. Dupa beauty salonul pe care l-a deschis anul trecut, artista a facut o alta investiție majora, intr-o clinica specializata in remodelare corporala. Artista a achiziționat in leasing echipamente in valoare de 300.000 de euro și, la clinica sa, colaboreaza cu medici specialiști in nutriție și dermatologie. Investiția are legatura cu fetița sa cea mare, Erika (17 ani) care studiaza medicina și iși dorește sa devina medic estetician. “Afacerea mea e oarecum complementara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

