- Viorel Cismaru, fost primar al comunei Ocnița, va candida pentru un nou mandat. Viorel Cismaru s-a alaturat echipei PMP Dambovița Post-ul Fostul primar al comunei Ocnița s-a alaturat echipei PMP Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Primarul comunei Barcanesti, Valeriu Lupu, nu este de acord cu montarea separatoarelor de sens pe portiunea Drumului National 1 care tranziteaza localitatea, decat daca vor fi luate in paralel si alte masuri pentru siguranta traficului pe DN1. Edilul comunei invecinate Ploiestiului nu este de acord…

- In conferinta de presa de azi a partidului ALDE Alba, domnul presedinte Ioan Lazar l-a invitat pe domnul Dacian Herlea,viceprimar “si viitor primar” al comunei Sibot sa-si prezinte succint proiectele prin care doreste sa ajute la modernizare a comunei.Reabilitarea scolii, canalizare pentru localitatile…

- Ioan Szabo a fost eliberat din funcția de primar al comunei Șanț, ordinul in acest sens fiind emis la data de 20 ianuarie, a anunțat prefectul județului Bistrița-Nasaud, Stelian Dolha. Acesta a mai adaugat ca primar interimar va fi viceprimarul comunei, Anton Moisil. ”Ordinul de eliberare din funcție…

- Primarul comunei Turburea din județul Gorj vrea sa opreasca defrișarile masive, dupa ce a descoperit ca, in ultimii trei ani, s-au taiat peste 8.000 de metri cubi de lemn din padurile din localitate. Ion Barca vrea sa-i filmeze pe cei care taie ilegal lemne și sa cheme Poliția, anunța MEDIAFAX.Primarul…

- A avut loc editia 2019 a Galei Premiilor Federatiei Romane de Tenis de Masa, iar printre cei evidentiati se numara, ca in fiecare an, si reprezentantii Constantei sportivi, antrenori, conducatori. In top 10 al anului 2019 au intrat: locul 1 echipa nationala feminina de senioare care o are in componenta…

- CFR Cluj a invins-o pe Celtic, scor 2-0, in ultimul meci al grupelor Europa League, și s-a calificat in „16”-imile competiției. Mai mult decat atat, formația din Gruia se poate mandri dupa aceasta calificare cu un record absolut. CFR a terminat grupa E pe locul 2 cu 12 puncte, cea mai buna performanța…

Atentie soferi. Groapa in asfalt pe strada Alexandru Vlahuta din Capitala. Aceasta poate fi un real pericol pentru conducatorii auto, care isi pot strica masina.