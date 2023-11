Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul PNL de Finanțe, Marcel Boloș, a refuzat sa vina luni, 13 noiembrie, in plenul Camerei Deputatilor la dezbaterea solicitata de AUR pe tema riscului suspendarii fondurilor europene, afirmand ca are alte activitați planificate din timp.„Ca urmare a invitatiei pe care mi-ati transmis-o pentru…

- Performanta de exceptie pentru o tanara speranta a atletismului banatean de doar 16 ani. Alessia Pop, de la CS Giroc-Chisoda a participat la Nationalele de tinere si seniori la 10 km mars in Bucuresti si a uluit asistenta. Junioara clubului de langa Timisoara a terminat a patra in competitia senioarelor…

- 30 octombrie 2023 Comunicat de presaIntrevederea secretarului de stat Daniela Gitman cu Reprezentantul rezident al Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare in Republica Moldova, Daniela Gasparikova Secretarul de stat pentru afaceri europene Daniela Gitman a avut luni, 30 octombrie 2023, la Bucuresti,…

- Cea de-a XI-a Conferința naționala a OFA UGIR din 29 septembrie 2023, a generat idei și soluții variate pentru dezvoltarea afacerilor celorpeste 125 de participanți – antreprenori și reprezentanți ai instituțiilor din județeleSuceavași intreaga regiune Nord-Est și din țara. Pentru ca discuțiile purtate…

- Elevii care isi doresc sa studieze in strainatate pot afla ce variante au la dispozitie in cadrul unui targ educational organizat in Bucuresti. Universitați și instituții de studiu din 12 țari europene sunt prezente la evenimentul organizat in acest weekend.

- Campionul olimpic de la Barcelona din 1992, Tudor Casapu a implinit ieri 60 de ani. Sportivul obținut mai multe titluri de campion la haltere, cvadruplu campion al Uniunii Sovietice (1987-1990), campion mondial (1990, Budapesta), medalii de bronz la Campionatele Europene și Mondiale (1991).

- Sportivul legitimat la CS Targoviște a participat la 4 probe și a obținut 4 medalii la Campionatul Balcanic Masters Izmir Turcia, desfașurat in perioada 01-03 septembrie 2023. Catalin Amuza a reușit Aur la 400m, 800m și ștafeta și Argint, la 1500m. "Am venit cu speranța sa caștig macar o medalie,pentru…

- Sportivul legitimat la CS Targoviște a participat in week-end la Campionatul Național in Aer Liber, desfașurat in București, iar evoluția sa i-a adus noi titluri naționale. A devenit campion al Romaniei in proba de 800 metri, la categoria M40, cu timpul de 2:05.98 și vicecampion la proba de 1500 metri,…