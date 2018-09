Sportivii romani Marius-Vasile Cozmiuc si Ciprian Tudosa au cucerit medaliile de argint in proba de dublu rame, sambata, la Campionatele Mondiale de canotaj academic de la Plovdiv (Bulgaria). Cozmiuc si Tudosa au fost cronometrati cu timpul de 6 min 16 sec 900/1000, victoria revenind croatilor Martin si Valent Sinkovic, in 6 min 14 sec 960/1000. Bronzul a fost adjudecat de francezii Valentin si Theophile Onfroy, cu timpul de 06 min 17 sec 510/1000. Tot sambata, echipajul feminin de patru rame (Madalina Heghes, Iuliana Buhus, Madalina Casu, Roxana Parascanu) a ocupat locul 5 in Finala B, incheind…