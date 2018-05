Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 71-a editie a Festivalului de Film de la Cannes s-a incheiat sambata seara, cand filmul „Shoplifters”, de Kore-Eda Hirokazu, a fost recompensat cu prestigiosul trofeu Palme d’Or.

- Cine va castiga Palme d'or sambata seara? La finalul unei competitii de bun nivel si deschise, favoritele acestei editii a festivalului sunt filme din Liban, Japonia, Coreea de Sud sau Italia, relateaza AFP intr-un comentariu amplu. In prima editie de dupa izbucnirea scandalului Weinstein,…

- Cineastul american Martin Scorsese si actrita australiana Cate Blanchett, presedintele juriului competitiei internationale, au deschis, marti seara, cea de-a 71-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, aceasta fiind prima de dupa scandalul Harvey Weinstein “Impartasim pasiunea pentru cinema, suntem…

- In perioada 8-19 mai 2018 are loc, in Franța, cea de-a 71-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes. Juriul va fi prezidat de actrița australiana Cate Blanchett, ea fiind ce-a 12-a femeie care ocupa aceasta funcție in cele 71 de ediții, scrie libertatea.ro.

- Filmele ''Le livre d'image'', al regizorului franco-elvetian Jean-Luc Godard, ''Dogman'', semnat de italianul Matteo Garrone, si ''BlacKKKlansman'' al regizorului american Spike Lee, se numara printre peliculele selectate in competitia Festivalului…