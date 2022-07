Stiri pe aceeasi tema

- Valul de caldura va fi sufocant in jumatatea sudica a țarii, unde este cod portocaliu de canicula si disconfort termic acentuat. In schimb din orele amiezii, in centru, nord-est și in zonele montane, gradul de instabilitate atmosferica va fi in creștere. Vor fi intensificari ale vantului, grindina,…

- In toiul zilei, cand temperatura depașește 35 de grade, nu scoate cațelul la plimbare. Cainii intra in șoc caloric atunci cand temperatura este de 40 de grade și pot suferi de insolație, burtica și intreaga lor statura este mult mai aproape de solul foarte incins. Pernițele sunt acoperite cu o piele…

- In timp ce un val de canicula se raspandeste in Europa, un bar din centrul capitalei Republicii Cehe, Praga, unde temperaturile au urcat marti pana la 33 de grade Celsius, ofera o scurta evadare... arctica, relateaza Reuters. Barul Ice Pub, aflat la doar un minut de mers pe jos de renumitul Pod Carol,…

- Mai multe recorduri istorice de temperatura au fost depasite luni in Franta, in localitati precum Brest, Saint-Brieuc si Nantes (vest) si Biscarrosse (sud-vest) in ”cea mai calduroasa zi din acest val de canicula”, a anuntat Meteo-France, potrivit AFP. Potrivit valorilor provizorii inregistrate la ora…

- Temperaturile maxime vor ajunge la 36 de grade Celsius in urmatoarele zile, iar indicele de temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati, anunța vineri meteorologii. Temperaturile vor fi cuprinse in general intre 33 si 36 de grade in urmatoarele doua zile iar disconfortul termic…

- Canicula, care a pus stapanire ieri, 30 iunie, și pe județul Bacau, inregistrandu-se, la umbra, 37 grade Celsius, impune masuri deosebite pentru protecția celor care lucreaza in aer liber, dar și in spații inchise unde temperatura este extrem de ridicata. Astfel, in cazul in care in exterior sunt peste…

- Judetul Maramures este sub cod rosu de canicula. Temperatura resimtita la orele amiezii a ajuns la 40 grade Celsius. Autoritatile au emis o serie de recomandari pentru persoanele aflate la risc, si nu numai, pentru a evita problemele de sanatate cauzate de caldura excesiva.

- Miercuri, 11 mai, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), vremea se indreapta, iar temperaturile ating maximele unei zile de vara. Meteorologii anunta ca vremea va fi in general frumoasa si usor mai calda decat normal la aceasta data, cu temperaturi maxime ce se vor incadra in general…