Pana acum 6 ani facea senzație mai mult dezbracata decat imbracata, Simona, fosta asistenta tv și model și-a schimbat radical direcția de viața. A lasat in urma aparițiile provocatoare pentru o viața normala. Nu s-a mai regasit in fostul sau rol, de starleta, despre care spune ca incepuse sa o deranjeze. Fosta blondina s-a retras din peisajul monden dar incearca noi direcții, pregatește interviuri cu oameni speciali pe canalul sau de Youtube, despre succes, despre spiritualitate. Caci noua Simona a devenit foarte aproape de biserica. ”Eu nu sunt pe yoga, sunt pe viața spirituala. In tinerețe ne…