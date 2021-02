Stiri pe aceeasi tema

- Cațiva clienți din SUA ai lantului american de restaurante fast-food Subway au denunțat ca in compoziția unuia dintre sandvișurile sale se folosește un amestec de ingrediente care imita tonul, dar care nu are nicio legatura cu acesta. Subway va trebui sa explice acum unui tribunal din California amestecul…

- Un barbat din Alba Iulia a fost trimis in judecata de catre procurori pentru savarsirea infractiunii de instigare publica la ura impotriva politistilor si jurnalistilor. Potrivit rechizitoriului, inculpatul I. Bogdan este acuzat ca, in luna aprilie 2020, prin intermediul Facebook, a postat si a distribuit…

- Arhiepiscopia Tomisului considera ca plangerea penala pe numele IPS Teodosie este neintemeiata, pentru ca Arhiepiscopul nu poarta raspunderea purtarii maștii participanților sau a distanței dintre...

- Deputatul neafiliat Eugeniu Nichiforciuc, ajuns in Parlament pe listele Partidului Democrat, a fost atacat in fata sediului postului de televiziune N4, marti seara, dupa ce a iesit de la emisiunea „Puterea a Patra.”

- Fostul presedinte al Senatului Calin Popescu Tariceanu sustine ca va castiga in instanta si in dosarul pentru care a fost trimis, marti, in judecata de Parchetul General pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si complicitate la uzurpare de calitati oficiale, asa cum s-a intamplat si…

- Calin Popescu Tariceanu a fost trimis in judecata de Parchetul General in dosarul senatorului PSD Cristian Marciu. El este acuzat de abuz in serviciu pentru ca a menținut in funcție un senator declarat incompatibil de instanța. El se apara și spune ca este nevinovat. „Ca sa mai mute atenția…

- La cateva zile dupa ce Raluca Pastrama și-a acuzat soțul deagresiune și a cerut ordin de restricție, aceasta și-a retras plangerea. Pepe adovedit in instanța ca nu a fost violent cu mama fetițelor lui. Artistul afacut primele declarații.„Cum sa ma intrebați daca am probe? Nu s-a intamplat niciun act…

- Liderul Pro Moldova, deputatul Andrian Candu, a continuat seria de dezvaluri despre relatia dintre oligarhul Vlad Plahotniuc si Igor Dodon, dupa ce a declarat marti ca Plahotniuc la ajutat pe Dodon sa castige alegerile prezidentiale.