Candidați vechi și noi la Primăria Capitalei Nu mai puțin de 18 candidați pentru funcția de primar general al Capitalei la alegerile locale din 27 septembrie au fost inregistrați de Biroul Electoral de Circumscripție al Municipiului București. Printre aceștia se gasesc nume vechi din politica, precum Traian Basescu și Calin Popescu Tariceanu, in timp ce batalia se va da intre actualul primar, Gabriela Firea de la PSD și Nicușor Dan, susținut de USR-PLUS și PNL. In total au fost inregistrate 19 candidaturi la funcția de primar general, fiind respinsa una singura, cea a lui Viorel Catarama. Conform Biroului Electoral, au fost inregistrate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

