Stiri pe aceeasi tema

- Unic in Romania. Un primar din Romania, candidat la aceeași funcție, a reușit o performanța pentru care l-ar invidia orice alt politician. Este susținut de doua partide, in același timp. De PSD, p e fața, și de PNL (oarecum, mascat). Așa se face ca omul, Dumitru Chelaru, apare pe doua bennere, ale partidelor…

- Candidatul PSD la Consiliul Județean susține ca formațiunea pe care o reprezinta va avea cel mai bun scor. "PSD va avea cel mai bun scor in aceasta comuna. Și ma bazez aici pe lista pentru Consiliul Local, o lista destul de buna cu oameni profesioniști, gospodari, oameni care au performat…

- Situație inedita intr-o comuna din Botoșani, unde primarul apare pe bannere electorale atat cu candidatul PSD cat și cu cel al PNL-ului, principalii adversari politici pentru președinția Consiliului Județean Botoșani, scrie siteul botosaneanul.ro.Se intampla la Suharau, in comuna natala a…

- Desi a afirmat pana acum ca este un independent, Marcel Chelariu, primarul comunei Suharu care spera la un nou mandat pentru Primarie, are bannere din care rezulta ca este sustinut si de PNL si de PSD.

- Un primar din Botoșani a reușit sa creeze una dintre cele mai inedite situații din alegerile locale: a impanzit localitatea cu bannere in care apare atat alaturi de candidatul PNL la șefia CJ, Costel Șoptica, cat și alaturi de candidatul PSD la șefia CJ, Doina Fedorovici, scrie presa locala.„Candidatul…

- Intrebat despre declaratiile lui Victor Ponta care sustine ca "PSD + PNL egal love", Marcel Ciolacu a explicat ca atunci cand "nu este un partid decizional, te misti cu mingea, asa, pe tot terenul". "Fiind un partid mai mic, ii ofera aceasta libertate domnului Ponta. Sunt declaratii politice…

- "Eu l-am sustinut pe domnul Ponta la prezidentiale, desi eram insarcinata. Am muncit pana in ultima zi. Trag si acum pentru lucruri pe care le-am spus atunci, la initiativa echipei de comunicare si de marketing politic. Trei saptamani am suferit de parca ar fi fost un membru al familiei mele cand…