Când vom putea renunța la mască în România? Răspunsul lui Alexandru Rafila Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, spune ca vom putea renunța sa mai purtam masca sanitara de protecție toamna viitoare. Condiția este insa ca pana atunci sa fie vaccinate anti-coronavirus 10 milioane de persoane. „De masca am putea scapa prin toamna sau cand imunizam 10 milioane de persoane. Purtarea maștii ar trebui sa devina voluntara. Trebuie sa ne gandim la niște cifre. In momentul de fața, noi vaccinam 50-60.000 de persoane zilnic, mai puțin in weekend, cand numarul lor este ceva mai mic. Aștept momentul in care se ating sau se depașesc 100.000 de administrari zilnic. Altfel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

