Daca Autostrada Moldovei va fi gata in cea mai mare parte pana la sfarsitul anului viitor, pe tronsonul iesean al Autostrazii Unirii abia atunci ar putea sa inceapa lucrarile. Cinci mii de lei net va primi Catalin Urtoi in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Companiei Nationale de Investitii Rutiere. El a prezentat intr-o conferinta de presa atat acest detaliu, cat si atributiile noii entitati, precum si stadiul proiectelor de autostrazi si drumuri expres. Cititi si: Traseul exact al A8, din caietul de sarcini al licitatiei pe Leghin-Motca. Iasul are doar 672 m. Cand incepe…