Când va scăpa Ploieştiul de gunoaie? • Unul dintre viceprimari insista pentru rezilierea contractului cu operatorul de salubritate • Protocol intre Primaria Ploiești și Garda Naționala de Mediu Prahova pentru depistarea și identificarea acelora care arunca deșeuri N. Dumitrescu La o saptamana dupa anunțul municipalitații, potrivit caruia din noaptea de 11 spre 12 august s-a demarat o ampla activitate de igienizare a cailor publice și de ridicare a deșeurilor menajere existente la nivelul platformelor gospodarești, ploieștenii așteapta ca sa nu se mai impiedice de gunoaie, mai ales ziua! Și asta deoarece mai prin toate cartierele… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

- N. Dumitrescu La doua zile dupa ce Primaria Ploiești a anunțat ca a ajuns la un consens cu operatorul de salubritate, munții de gunoaie ce zaceau de mult timp pe vreme de canicula la platformele de colectare incepand sa fie ridicați din noaptea de miercuri spre joi, ieri, la Instituția Prefectului Prahova…

- N. D. In razboiul declarat pe tema gunoielor – care pare ca nu se mai termina – dintre Primaria Ploiești și operatorul de salubritate, unde victime sunt locuitorii orașului, autoritațile vin cu noi dovezi la acuzațiile ca Rosal nu respecta graficele in ceea ce privește activitatea de curațenie și de…

- Operatorul de salubritate Rosal acuza Primaria Ploiesti ca serviciile sunt subfinantate, primarul Andrei Volosevici spunand, in replica, faptul ca banii au fost asigurati, insa Rosal a refuzat sa lucreze conform comenzilor primite. "Zilele trecute, presa a primit un comunicat prin care SC…

- Primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, a reacționat dupa acuzele aduse de conducerea Rosal, aratand ca operatorul contractat pentru curațenia cailor publice a avut comenzi neonorate in valoare de aproape un milion de euro. Edilul a precizat, joi, intr-o conferința de presa, ca a existat…

- N.D. In Rețeaua Naționala de Monitorizare a Calitații Aerului vor fi introduse și stațiile de monitorizare a calitații aerului ce aparțin marilor operatori economici. Anunțul a fost facut, ieri, de catre Felix Bulearca, unul dintre cei doi subprefecți ai județului Prahova, care a participat la o prima…

- Se revine asupra propunerii de declarare a starii de alerta pe teritoriul orașului N. Dumitrescu Pentru a doua oara de la inceputul acestui an, situația existenta la nivelul municipiului reședința de județ din cauza neridicarii gunoiului menajer va fi analizata in regim de urgența! Ieri, Primaria…

- N. D. Daca, in ultimele zile, pe strazile Ploieștiului n-au putut fi zariți maturand prea mulți angajați ai operatorului de salubritate, iar gunoiul a ramas neridicat, exista o explicație. Din nou, angajații de la Rosal sunt in greva, motivul fiind același: angajații nu și-au primit salariile. Disfuncționalitațile…

- N. D. Poluarea aerului din Ploiești- problema veche a orașului!- a fost readusa in atenție inclusiv ieri. Astfel, Primaria Ploiești a anunțat ca, avand in vedere episoadele de disconfort olfactiv, resimțite și semnalate de cetațeni la Dispeceratul municipalitații, cu privire la prezența, in atmosfera,…