Când va debuta noul sezon din NBA Editia 2020-2021 a campionatului profesionist nord-american de baschet (NBA) va debuta pe 22 decembrie, fiecare echipa urmând sa dispute 72 de meciuri, sub parametrii financiari din sezonul trecut, a anuntat luni seara conducerea NBA, în cadrul unui acord cu asociatia jucatorilor, informeaza agentia DPA.

S-a stabilit, totodata, ca negocierile cu jucatorii liberi sa debuteze pe 20 noiembrie, la doua zile dupa încheierea viitorului draft, contractele putând fi semnate începând din 22 noiembrie. Antrenamentele colective urmeaza sa fie reluate la începutul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

