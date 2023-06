Un memorandum care va scoate concurs aproximativ 4000 de posturi in in unitațile sanitare subordonate Ministerului Sanatații, inclusiv in Serviciile de Ambulanța, urmeaza sa fie aprobat „in scurt timp” de Guvern. In prezent, deficitul de personal in sistem se ridica, potrivit Ministerului Sanatații, la 45%. Angajarile in sistemul sanitar se pot face doar in urma aprobarii, in Guvern, a memorandumului mai sus menționat. Deși unitațile medicale din Romania au cu aproape jumatate mai puțin personal decat ar trebui, angajarile au fost blocate in luna mai, odata cu adoptarea Ordonanței austeritații.…