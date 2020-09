Când se va relua circulaţia pe podul peste triaj, din zona Consul Podul peste triaj din zona Consul, aflat pe DN 6B Craiova – Hurezani, va mai sta inchis cel putin doua saptamani. Lucrarile de reabilitare au demarat pe 18 august, cu inchiderea circulatiei rutiere pe Aleea 4 Simnic, si ar trebui sa dureze 12 luni. Pe pod se va putea insa circula de la jumatatea acestei luni, dupa cum sustine constructorul. Primaria Craiova a dat, in data de 18 august, ordinul de incepere a lucrarilor de reabilitarea a podului peste calea ferata situat pe drumul national 6B, care face legatura intre Craiova si Hurezani (DN 67B), cunoscut mai bine ca drumul de Melinesti. Podul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

