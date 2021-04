Stiri pe aceeasi tema

- University College London (UCL) a publicat, joi, un studiu potrivit caruia Marea Britanie, care a vaccinat anti-COVID-19 peste jumatate din populatia adulta, va ajunge la asa numita „imunitate colectiva'” (de turma) pe 12 aprilie, relateaza Agerpres, care citeaza EFE.Protectia populatiei britanice impotriva…

- "O discriminare socanta"! Astfel defineste monseniorul Richard Moth – episcop de Arundel si Brighton si presedinte al Departamentului pentru Dreptate Sociala din cadrul Conferintei Episcopale din Anglia si Tara Galilor – stirile care au circulat zilele trecute, potrivit carora in Regatul Unit, in…

- Regatul Unit al Marii Britanii schimba din nou condițiile de calatorie. Conform MAE, toți cetațenii care ajung in Marea Britanie sunt obligați sa faca doua teste PCR pentru coronavirus și sa stea in izolare. Noile norme se aplica de luni, 15 februarie. Persoanele care ajung in Regatul Unit al Marii…

- Noua tulpina de coronavirus descoperita in Regatul Unit al Marii Britanii ar putea deveni in curand predominanta in toata lumea. Mutația britanica a Covid-19 este mult mai contagioasa decat varianta inițiala. Șeful programului de supraveghere genetica din Marea Britanie, Sharon Peacock, avertizeaza…

- Noua tulpina de coronavirus depistata in Regatul Unit este mult mai ușor transmisibila. Un studiu recent arata ca una din opt persoane care traiește in Regatul Unit a fost infectata. Studiul arata cat de rapid s-a raspandit noua tulpina de coronavirus in ultima luna. O persoana din 10 in Tara Galilor,…

- Se schimba condițiile de calatorie pentru Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. De luni, 18 ianuarie, intra in vigoare noi reguli. Conform Reuters toți cetațenii care calatoresc in Regatul Unit al Marii Britanii sunt obligați ca la imbarcarea in avion sau vapor sa prezinte un test negativ…

- De la debutul campaniei de vaccinare in masa din Regatul Unit al Marii Britanii au fost vaccinate aproximativ doua milioane de persoane. “In ultima saptamana am vaccinat mai multi oameni decat in toata luna decembrie, astfel ca acceleram procesul”, a anuntat ministrul Sanatatii, Matt Hancock, la BBC…

- Regatul Unit al Marii Britanii a aprobat vineri inca un vaccin anti-coronavirus. Agenția de reglementare medicala a aprobat vaccinul dezvoltat de Moderna. Conform Reuters, ministerul Sanatații din Marea Britanie va achiziționa peste 10 milioane de doze de vaccin. „Deja am vaccinat aproape 1,5 milioane…