Stiri pe aceeasi tema

- Economie Sprijin financiar de peste 16,6 milioane lei pentru crescatorii de animale mai 25, 2023 11:29 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), prin Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor, solicitat…

- Mihai Draghici, Director, Consultanta, EY Romania Alexandru Balan, Senior Manager, Consultanta, EY Romania si Larisa Bucur, Manager, Consultanta, EY Romania La data de 12 mai 2023, a fost publicat Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale nr. 70/2023 prin care se instituie o noua schema…

- ”Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a incasat, in data de 05.04.2023, suma de 69,27 milioane euro, reprezentand rambursarea de catre Comisia Europeana a platilor directe efectuate de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) in cursul lunii februarie 2023”, informeaza…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata peste 105 milioane euro pentru 436 de beneficiari ai masurii privind bunastarea animalelor, porcine si pasari, informeaza APIA, transmite AGERPRES . „Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) anunta ca, pana la…

- Pachetul privind bunastarea animalelor, APIA 2023: Peste 436 de fermieri vor primi peste 105 milioane de euro APIA (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura) a autorizat la plata suma totala de 105,016 milioane euro pentru beneficiarii masurii privind bunastarea animalelor, porcine si pasari,…

- Sute de fermieri vor primi in total peste 105 milioane de euro pentru bunastarea animalelor. Plați autorizate de APIA Peste 430 de fermieri vor primi in total pestr 105 miloane de euro prin pachetul de masuri privind bunastarea animalelor, porcine si pasari, informeaza Agentia de Plati si Interventie…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) anunța ca aproape 126 de milioane euro au fost autorizate pentru plata subventiilor acordate fermierilor in agricultura ecologica si masuri de agromediu derulate prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, iar platile se fac in doua transe…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a anunțat ca in perioada urmatoare va efectua plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, pentru serviciile din anul 2022.Aproape 16 milioane de lei urmeaza sa intre in conturile fermierilor. APIA a transmis ca este vorba despre…