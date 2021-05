Când scăpăm de măști în aer liber. Răspunsul clar al premierului Rata de infectare a ajuns la sub 1 in ultimele 24 de ore, potrivit datelor furnizate de autoritați, iar in București este de 1,30 la mia de locuitori. In aceste condiții, premierul Florin Cițu a fost intrebat la finalul ședinței de guvern, cand vom renunța la purtarea maștilor in aer liber. „Nu inainte de 1 iunie” Premierul a precizat ca inainte de luna viitoare cu siguranța nu vom putea renunța la purtarea maștii de protecție in aer liber. Intrebat, de asemenea, despre masca de protecție la evenimentele pilot, unde vor participa persoane vaccinate, Cițu a raspuns: „Aici este o discuție cu Ministerul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

