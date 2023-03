Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Lucescu (77 de ani), antrenorul lui Dinamo Kiev, a vorbit despre momentele grele prin care trece, din cauza razboiului din Ucraina. Dinamo Kiev nu traverseaza cea mai buna forma, ocupa doar locul 4 in campionat. Zilnic, elevii lui „Il Luce” se antreneaza intr-un cadru dramatic, cu sirenele de…

- Se intra in cel de-al doilea an de razboi. Rusia a ratat o victorie fulgeratoare. Joe Biden ajuta in continuare Ucraina. La fel Marea Britanie. Oficial, Uniunea Europeana ofera sprijin Ucrainei, dar parerile sunt impartite, de la tara la tara. Un Viktor Orban este pe fata pentru o negociere cu Rusia.…

- Presedintele Volodimir Zelenski a dezvaluit vineri ca inainte de izbucnirea razboiului i-a cerut presedintelui turc sa-l convinga pe Vladimir Putin sa vina la masa discutiilor, dar Recep Erdogan, la fel ca si alti lideri, nu a putut sa-l convinga pe presedintele rus. Acum, spune Zelenski, nu mai sunt…

- A trecut un an de cand Rusia a invadat Ucraina, iar in semn de solidaritate , Palatul Victoria va fi iluminat in aceasta seara in culorile drapelului ucrainean. ”Se implineste un an de cand vecinii nostri ucraineni traiesc cosmarul agresiunii militare pe care Rusia a declansat-o nejustificat si care…

- Relațiile romano-ucrainene s-au tensionat, pe fondul polemicilor legate de Canalul Bastroe. O reacție vis-a-vis de acest subiect a avut și eurodeputatul PMP Eugen Tomac, care considera ca Președintele Klaus Iohannis putea inchide subiectul Bastroe in doar cateva ore, prin discuții directe cu Volodimir…

- Larga este un punct de trecere a frontierei cu Ucraina situat in nordul Republicii Moldova.Dupa ce au fost descoperite resturile presupusei rachete, s-a luat masura protejarii zonei si a fost anuntat Serviciul de Urgenta 112. La fata locului au venit echipele de genisti ale politiei, precum si Procuratura…

- Federația Rusa menționeaza apasat Romania printre furnizorii principali de arme in razboiul din Ucraina, pe care-i acuza de relungirea conflictului militar.„Occidentul intensifica ajutorul militar pentru Ucraina, SUA, Marea Britanie, Polonia și Romania aducand cea mai mare contribuție in ceea ce priveste…