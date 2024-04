Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Laura Cosoi a marturisit ca va face pauza de la cariera. Actrița va naște vara aceasta, astfel ca are nevoie de a sta o perioada liniștita. Iata ce a declarat vedeta!

- Ce a determinat-o pe Laura Cosoi sa mai aiba un copil. Actrița va naște pentru a patra oara Continue reading Ce a determinat-o pe Laura Cosoi sa mai aiba un copil. Actrița va naște pentru a patra oara at Tabu.

- Laura Cosoi urmeaza sa devina mama pentru a patra oara și este in culmea fericirii. Actrița are parte de momente ideale in familie, avandu-i pe cei dragi alaturi. Se pregatește pentru venirea pe lume a micuței sale, insa, este extrem de relaxata, avand multa experiența.

- Imagine virala de rasu'-plansu'! O clujeanca a fost surprinsa la un supermarket plecand acasa cu coșul de cumparaturi. Cel care a surprins momentul spune ca femeia avea deja in mana o plasa cu produse, insa a decis sa ia acasa și coșul de cumparaturi gol. „Miercuri, in jurul orei 20:40, de la Profi…

- Sutele de transportatori și fermieri din Afumați protesteaza de doua saptamani. Intr-un ger cumplit, aceștia iși cer drepturile și susțin ca nu vor renunța pana cand nu primesc ce vor.ref 07"Noi suntem un popor atat de primitor si atat de bun. I-am omenit, i-am tinut in casele noastre, la masa. Daca…

- Politia cauta un baiat de 14 ani, Eduard – Petru Miler, din satul Prelipca, oraș Salcea, care joi, in jurul orei 17.00, a plecat de acasa si nu s-a mai intors.Semnalmente: constituție atletica, inalțimea aproximativ de 1,70 m, greutate 60 kg, par blond, ochi albaștri.Obiecte vestimentare: ...

- Adrian Minune nu are nevoie de niciun fel de introducere, fiind unul dintre cei mai cunoscuți și reputați interpreți de muzica lautareasca din Romania. Artistul se lauda cu o cariera fulminanta ce se intinde pe trei decenii, avere considerabila și o familie unita și numeroasa. Cu toate acestea, puțini…

- Protestul fermierilor s-ar putea extinde. Mari asociații agricole amenința cu ieșirea in strada daca ministerul nu le rezolva problemele rapid. Printre ele plata de urgența a subvențiilor, acordarea de credite cu dobanda subvenționata de stat și rambursarea accizei la motorina.