Când femeia bate cuie și bărbatul face prăjituri Vi se pare, macar unora dintre voi, oarecum hilar un astfel de fapt, nu? Cum adica femeia sa bata cuie si barbatul sa faca prajituri? Stiu ca vi se pare. Caci, intr-o oarecare masura, in viata – si-n lume, in general – lucrurile stau altfel. Adica pe dos. Adica invers. Adica barbatul sa faca treburile tehnice intr-o gospodarie si femeia sa dea iama, pentru cate si mai cate, prin blide. Eu vin acum si va spun, afirm cu tarie, chiar, ca se poate si cum am zis in titlu: femeia sa bata cuie, sa schimbe chiuveta la baie, sa monteze o clanta, sa repare bicicleta, sa schimbe roata de rezerva la masina… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

