Când fanaticii intră în Parlament, misticismul devine program de guvernare și religia suferă Unii dintre liderii AUR se proclama creștini, dar nu sunt decat extremiști. Așa cum Ku Klux Klan nu erau creștini, ci niște radicali care incalcau ce predicau, liderii AUR nu fac nici un bine credinței pe care o invoca.“O Romanie sub spectrul lui Hristos”, asta vor liderii AUR, care se prezinta drept un partener de nadejde al Bisericii Ortodoxe in Parlament.Sunt dușmanii naturali ai “corectitudinii politice”, nascuți dintr-o spuma de idei revanșarde, cu o puternica incarcatura afectiva in care pun de-a valma autoritatea religiei cu cea a statului și cu un potențial evident subestimat de destabilizare. Liderii… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

