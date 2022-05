Stiri pe aceeasi tema

- ■ atentionarea intra in vigoare astazi, la ora 12:00 si expira miine, la ora 06:00 ■ sint vizate judetele Neamt, Bacau, Iasi, Suceava si Botosani ■ meteorologii au prognozat pina la 70 l/mp ■ Am intrat in zodia ploilor si daca ieri, 27 aprilie, judetul Neamt a fost sub avertizare cod galben de precipitatii,…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de ploi abundente, valabila pana vineri dimineata, in judetele Suceava, Botosani, Iasi, Neamt si Bacau, dar au restrans zona vizata de Codul galben de ploi si instabilitate atmosferica, la judete din Crisana, Transilvania, Maramures, Moldova si local…

- Meteorologii au emis astazi o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica – ploi torențiale și vijelii – pentru 29 de judete. Alte trei avertizari cod galben vizeaza județele Gorj, Mehedinți, Hunedoara și Arad, unde se vor produce descarcari electrice și va cadea grindina de mici dimensiuni.…

- Desi pe teritoriul Romaniei se afla peste 70.000 cetateni ucraineni, din cei peste 600.000 care au intrat in tara noastra de la declansarea razboiului in Ucraina, in grija statului, in centrele special create, se afla doar aproximativ 10.000. Directia de Informare si Relatii Publice din cadrul Ministerului…

- Puțini ne mai amintim, cu mandrie patriotica locala, momentul cand la Piatra-Neamț, 23.07.2019, a fost semnat Actul de Constituire al Asociației „Moldova se dezvolta”, pe modelul „Alianței Vestului”, constituita printre alții de primarii Bolojan, Boc, Falca și Ciuhandru. La noi, au semnat Dragoș Chitic,…

- Puțini ne mai amintim, cu mandrie patriotica locala, momentul cand la Piatra-Neamț, 23.07.2019, a fost semnat Actul de Constituire al Asociației „Moldova se dezvolta”, pe modelul „Alianței Vestului”, constituita printre alții de primarii Bolojan, Boc, Falca și Ciuhandru. La noi, au semnat Dragoș Chitic,…

- Dupa cateva rateuri, doua dintre cele mai solicitate pagini de internet functioneaza acum fara repros: programarea pentru obtinerea pasaportului si inscrierea pentru autorecenzare in carul Recensamantului Populatiei si Locuintelor. La inceputul saptamanii trecute, site-ul epasapoarte.ro se incapatana…

- Doi copii a caror viata depindea de dializa au primit sansa la o viata normala in urma transplantului renal efectuat la Spitalul „Dr.C.I.Parhon” din Iasi, donatorul fiind un baiat de doi ani din Botosani, aflat in moarte cerebrala dupa ce a cazut de la etajul trei al unui bloc de locuinte. Conf. univ.…