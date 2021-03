Când are loc vaccinarea populației generale din etapa a treia de imunizare. Anunțul lui Valeriu Gheorghiță Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anti- COVID-19 , spune ca incepand din 15 martie se vor deschide listele de așteptare pentru imunizarea populației generale. Medicul a explicat ca persoanele vulnerabile și angajații din sectoarele esențiale vor avea in continuare prioritate. „Se pastreaza proporția de 75% – 25%. Pe 75% din locuri vor fi notificate persoanele vulnerabile și 25% cele care deservesc activitați esențiale. In etapa a 3-a in funcție de gradul de ocupare, pe locurile care raman disponibile vom notifica și persoanele aferente etapei a treia de vaccinare.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

