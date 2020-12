Când a apărut România? De când se numește țara noastră România și de ce a fost ales acest nume Pare o intrebare simpla, cu un raspuns banal. Mulți se vor grabi sa spuna ca numele țarii noastre e legat de Unirea din 1918, alții vor merge jumatate de veac și mai bine in urma, spre Mica Unire, de la 1859. Numele de „roman” și „Romania” intrasera deja in uz la inceputul secolului al XIX-lea. De fapt, sunt mult mai vechi. Daca etimologia e simpla, un derivat al latinescului „romanus”, ramane de stabilit cand și cat de des s-a atribuit el populației și spațiului actualei Romanii. Atestari externe ale numelui „Romania” Pana la retragerea romana la sud de Dunare (274) lucrurile sunt clare, spațiul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

