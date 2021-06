Când a apărut, de fapt, coronavirusul. Circula cu mult timp înainte să fie raportat! Noi informații despre coronavirusul care a facut ravagii in lume. Se pare ca acesta ar fi aparut cu mult timp inainte sa fie raportat. Potrivit unui nou studiu citat de Reuters, virusul care provoaca COVID-19 ar fi inceput sa se raspandeasca in China inca din octombrie 2019, cu doua luni inainte ca primul caz sa fie identificat in orasul Wuhan, arata un nou studiu. De menționat este faptul ca primul caz de SARS-CoV-2 raportat oficial in China a fost in decembrie 2019, legat de piata de fructe de mare Huanan din Wuhan. Cu toate acestea, unele cazuri precedente nu aveau nicio legatura cunoscuta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

