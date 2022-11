Stiri pe aceeasi tema

- China acorda o mare atentie propunerilor prezentate de SUA, privind o posibila intalnire intre liderii de stat chinez si american, in Insula Bali, ambele parti pastrand dialogul pe aceasta tema, a anunțat Zhao Lijian, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe. Potrivit acestuia, pozitia…

- Cancelarul german Olaf Scholz, care a fost aspru criticat pentru o vizita la Beijing in aceasta saptamana, a declarat sambata ca declaratia comuna a sa si a presedintelui chinez, Xi Jinping, impotriva folosirii armelor nucleare in Ucraina a fost un motiv suficient pentru a merge acolo, relateaza AFP…

- Berlinul și Beijingul se opun unui atac nuclear in razboiul din Ucraina, a declarat vineri cancelarul german Olaf Scholz la finalul unei vizite in capitala Chinei, in contextul in care Vladimir Putin și acoliții sai din Rusia au evocat in mod repetat aceasta amenintare.

- Rusia considera "extrem de ingrijoratoare retorica occidentala cu privire la posibilitatea utilizarii armelor nucleare", a declarat luni directorul Serviciului de Informatii Externe (SVR) al Federatiei Ruse, Serghei Nariskin, citat de agentia oficiala de presa TASS, subliniind ca lumea nu ar trebui…

- Ambasadorul chinez Li Song a avut marți un discurs despre dezarmarea nucleara in cadrul primei comisii din cadrul celei de-a 77-a Adunari Generale a ONU si a expus pozitia Chinei in acest domeniu. Li Song a spus ca țara sa susține interzicerea și distrugerea completa a armelor nucleare. Acesta…

- Kremlinul a anuntat luni ca are contacte „sporadice” cu SUA in chestiuni legate de armele nucleare, la cateva zile dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca nu joaca la cacealma in privinta disponibilitatii sale de a utiliza astfel de arme daca Rusia isi va simti integritatea teritoriala…

- SUA vor raspunde decisiv oricarei utilizari de catre Rusia a armelor nucleare impotriva Ucrainei si au transmis Moscovei explicit ca se va confrunta cu "consecinte catastrofale", a declarat duminica Jake Sullivan, consilier pentru securitate nationala al Casei Albe,