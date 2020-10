Cancelarul austriac Kurz ameninta cu un al doilea lockdown, ca ultima solutie pentru a opri cresterea cazurilor de contaminare cu COVID

Stiri pe aceeasi tema

- Situatia ramane ingrijoratoare, in Romania, in ceea ce priveste coeficientul infectiilor cumulate la 14 zile. Timisul a intrat in scenariul rosu dupa ce luni, 26 octombrie 2020, autoritatile au transmis ca incidenta infectarilor la mia de locuitori pe ultimele 14 zile este de peste 3. Cea…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a amenintat luni cu impunerea unui al doilea lockdown, ca ultima solutie, in cazul in care continua actuala crestere a numarului de cazuri de COVID-19. Situatia din spitale va determina daca va fi sau nu impus un nou lockdown, a spus Kurz. “Nicio tara din lume nu ar…

- Romanii care vor sa intre pe teritoriul Greciei vor trebui sa prezinte in continuare la granita formularul PLF si adeverinta medicala in limba engleza cu rezultatul negativ la testul molecular pentru COVID 19, a anuntat Consulatul General al Romaniei la Salonic, pe pagina de Facebook. "Masura…

- Medicul Emilian Imbri, managerul Spitalului de Boli Infectioase Victor Babes, se arata ingrijorat de noile manifestari provocate de infectia cu noul coronavirus. Medicul atrage atentia ca au aparut simptomatologii neuropsihiatrice care pana acum nu erau evidentiate la pacientii COVID. Acestia au tulburari…

- In total 172 au aderat la un program de dezvoltarea unui vaccin care sa asigure o distribuire echitabila a unui vaccin impotriva covid-19, a anuntat Organiztia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza Euronews. In aceasta etapa s-au trimis termenii si conditiile programului, duminica.…

- Peste jumatate dintre romani (54%) afirma ca situatia lor financiara curenta este destul de precara, pe fondul actualei crize COVID-19, potrivit studiului "Financial Pulse Survey", realizata de biroul local McKinsey & Company. 43% dintre consumatori considera economia locala drept slaba si…