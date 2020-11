Cancelarul Angela Merkel: "Vor exista restrictii pana cand 70% din populatie va avea imunitate la SARS-CoV2"

Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Angela Merkel a insistat ca este important sa fie mentinute unele dintre restrictiile antiepidemice in Germania pana cand intre 60% si 70% din populatie va avea imunitate la COVID-19, transmite EFE, citata de Agerpres.Angela Merkel a recunoscut ca unele dintre masurile introduse in noiembrie…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a anuntat ca analizeaza posibilitatea ca, "in perioada imediat urmatoare", sa fie achizitionata inca o escadrila de avioane, care trebuie sa fie interoperabile cu cele pe care Armata le are deja. "Cu certitudine, analizam posibilitatea achizitiei…

- Cancelarul german Angela Merkel urmeaza sa aiba miercuri, 28 octombrie, o reuniune cu sefii executivelor celor 16 landuri pentru a lua o decizie privind inchiderea tuturor barurilor si restaurantelor incepand din 4 noiembrie, masura menita sa incetineasca raspandirea COVID-19, transmite Reuters.…

- Pandemia de coronavirus i-a facut pe superbogatii din intreaga lume si mai bogati, potrivit unui studiu realizat de firma de consultanta PwC si marea banca elvetiana UBS si citat miercuri de dpa. La sfarsitul lunii iulie, activele totale ale celor peste 2.000 de miliardari ai lumii au ajuns…

- Ludovic Orban a anuntat ca a solicitat o evaluare a specialistilot din grupul tehnic privind redeschiderea restaurantelor. Premierul a adaugat ca va avea in aceasta saptamana o intalnire cu reprezentantii din industria HoReCa pentru a discuta aspecte despre subiect, iar in cursul acestei saptamani va…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 5,57 miliarde euro, la sfarsitul lunii iunie, la 111,45 miliarde euro, de la 105,87 miliarde euro la 31 decembrie 2019, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). "In perioada ianuarie - iunie 2020, datoria externa totala…