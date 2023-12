Stiri pe aceeasi tema

- BOR inființeaza Corpuri canonice de control care vor ancheta corupția din Biserica. Faptele de corupție, introduse in regulament BOR inființeaza Corpuri canonice de control care vor ancheta corupția din Biserica. Cancelaria Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a transmis un set de propuneri…

- Cancelaria Sfantului Sinod vrea sa introduca Corpuri canonice de control juridic si financiar pentru prevenirea faptelor de coruptie in Biserica, a transmis, vineri, purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu. Potrivit comunicatului BOR, in urma analizei actualelor prevederi statutare…

- Cancelaria Sfantului Sinod vrea sa introduca Corpuri canonice de control juridic si financiar pentru prevenirea faptelor de coruptie in Biserica, a transmis, vineri, purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu. Potrivit comunicatului BOR, in urma analizei actualelor prevederi statutare…

- Sfantul Sinod ia masuri impotriva corupției. Cancelaria Sfantului Sinod a propus o serie de masuri pentru a reduce corupția din interiorul Bisericii Ortodoxe Romane. “In urma analizei actualelor prevederi statutare și regulamentare din Biserica Ortodoxa Romana, la Cancelaria Sfantului Sinod s-a constatat…

- Dupa o serie de scandaluri publice care au zguduit imaginea Bisericii Ortodoxe Romane lasandu-se chiar cu puneri sub acuzare de procurorii anticorupție a unor importanți ierarhi, Patriarhia Romana propune o serie de masuri canonice pentru depistarea și sancționarea corupției in cadrul BOR.Acestea…

- In contextul tot mai deselor scandaluri de corupție din Biserica Ortodoxa Romana (BOR), Cancelaria Sfantului Sinod a transmis un comunicat in care a detaliat masurile canonice și sancțiunile aplicabile in cadrul BOR impotriva corupției. Referitor la cei care nu respecta prevederile canonice, statutare…

- Cancelaria Sfantului Sinod prezinta masurile canonice impotriva coruptiei si afirma ca in Biserica Ortodoxa Romana nu se justifica sub nicio forma actele sau tentativele de coruptie, iar pentru cei implicati sunt prevazute sanctiuni, care pot ajunge pana la caterisire. Potrivit basilica.ro, Cancelaria…

- Cancelaria Sfantului Sinod a transmis sambata un comunicat in care enumera masurile canonice impotriva corupției aplicabile in Biserica Ortodoxa Romana. „In Biserica Ortodoxa Romana, potrivit invațaturii de credința și disciplinei canonice, nu se justifica sub nicio forma actele sau tentativele de corupție,…