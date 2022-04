Stiri pe aceeasi tema

- Canada urmeaza sa desfașoare personal militar in Polonia pentru a-i ajuta pe refugiații ucraineni care fug de razboiul pornit de Rusia, intr-o incercare de a preintampina o criza a refugiaților in creștere, a anunțat ministra apararii canadiana, joi, conform Reuters.

- Uniunea Europeana ii va primi pe toți oamenii care fug din calea violențelor provocate de invadarea Ucrainei de catre Rusia, a anunțat vineri, 25 februarie, ministrul german de Externe Annalena Baerbock, potrivit Reuters . „Trebuie sa facem totul pentru a-i accepta fara intarziere pe cei care acum fug…

- Polonia este pregatita sa livreze arme defensive suplimentare Ucrainei, a declarat sambata prim-ministrul Mateusz Morawiecki , in contextul escaladarii tensiunilor cu Rusia, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Statele Unite vor trimite 3.000 de soldați suplimentari in Polonia, a declarat vineri seara ministrul polonez al Apararii, confirmand un raport anterior Reuters, deoarece Rusia a organizat exerciții militare in Belarus și Marea Neagra, dupa acumularea for

- Marea Britanie va trimite 350 de soldati suplimentari in Polonia pe fondul tensiunilor dintre Rusia si Occident in privinta Ucrainei, a anuntat luni ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, potrivit AFP si Reuters. Anul trecut, Londra a trimis deja 100 soldati in Polonia pentru a o ajuta…

- Marea Britanie va trimite 350 de soldati suplimentari in Polonia, pe fondul tensiunilor dintre Rusia si Occident in privinta Ucrainei, a anuntat astazi ministrul Apararii Ben Wallace, potrivit AFP si Reuters.

- Ministrul canadian al Apararii, Anita Anand, a declarat marti la Bruxelles, in cadrul unei vizite la NATO, ca tara sa este pregatita sa se alature Occidentului in a impune sanctiuni Moscovei daca Rusia va trimite trupe in Ucraina, spunand ca Kremlinul are de ales intre dezescaldare si masuri punitive,…

- Astazi, 31 ianuarie, Consiliul de Securitate al ONU va discuta pentru prima oara, ultimele evolutii de la frontiera Ucrainei, unde Rusia a concentrat efective militare importante, creând tensiuni cu Occidentul. Statele Unite au inclus acest subiect pe agenda saptamâna trecuta, dupa consultari…