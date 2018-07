Stiri pe aceeasi tema

- Golurile marcate din ofsaid sunt de domeniul trecutului, cel putin in competitiile care utilizeaza sistemul de asistenta video pentru arbitri (VAR), a declarat vineri la Moscova, gazda de duminica a finalei Cupei Mondiale 2018, presedintele FIFA, Gianni Infantino, citat de Reuters. Infantino, care a…

- Premierul canadian Justin Trudeau a declarat, dupa ce a fost intrebat de un parlamentar conservator daca ia in considerare reintroducerea vizelor pentru romani, avand in vedere activitatea criminala a unor grupuri, ca se va asigura ca nimeni nu va abuza de politica abordata de Canada privind imigratia,…

- Guvernul mexican a anuntat joi represalii comerciale impotriva taxelor vamale anuntate de SUA, principalul sau partener comercial, pe importurile de otel si aluminiu din Uniunea Europeana, Mexic si Canada, potrivit AFP si Reuters. Canada a anuntat, la randul ei, ca va impune taxe de 16,6 miliarde de…

- Compania British Airways va celebra nunta regala de sambata efectuand un zbor spre Canada cu un echipaj format numai din angajati cu numele Harry si Meghan, relateaza marti Reuters. Printul Harry, de 33 de ani, nepotul reginei Elisabeta a II-a si al sasea in ordinea succesiunii la tronul britanic, si…

- Prima bere cu canabis a fost produsa in Canada, de catre o firma și o universitate, profitand de depenalizarea iminenta a canabisului in Canada. Astfel, fiind prima bere din lume parfumata cu acest drog usor, cu siguranța va avea un succes rapid. Province Brands of Canada a primit o subventie de 300.000…

- Province Brands of Canada a primit o subventie de 300.000 de dolari canadieni (195.218 de euro) de la provincia Ontario (centrul tarii) pentru a crea o bautura "ametitoare", dar care sa fie mai putin periculoasa decat alcoolul, potrivit afirmatiilor companiei cu sediu la Toronto. Firma s-a…

- Premierul canadian, Justin Trudeau, a vorbit, marți, in fața parlamentului despre modul in care Canada va raspunde atacului de luni, in care un barbat a intrat cu furgoneta in mulțime, omorand zece persoane și ranind alte 15. Mesajul principal al demnitarului a fost unul de unitate.

- Premierul canadian, Justin Trudeau, a anuntat, marti, ca nivelul amenintarii teroriste in Canada nu a fost modificat dupa atacul cu furgoneta comis luni la Toronto si soldat cu zece morti si 15 raniti, transmit Reuters si AFP. Intr-o declaratie rostita in fata parlamentului federal de…