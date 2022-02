Stiri pe aceeasi tema

- In Canada, antivaccinistii adunati in „Freedom Convoy” l-au obligat pe premierul din Ontario sa anuleze certificatul obligatoriu. Premierul din Ontario a anuntat ca pasaportul de vaccinare va fi revocat, dupa protestul masiv al soferilor de camion care au criticat masurile anti-Covid ale autoritatilor.…

- Premierul provinciei canadiene Ontario, Doug Ford, a anuntat luni ca certificatul de vaccinare urmeaza sa fie abandonat incepand de la 1 martie in aceasta provincie, transmite News.ro. Premier Doug Ford announces Ontario will drop many COVID restrictions including vaccine passports pic.twitter.com/bBMRbZA2Kh…

- Prim-ministrul provinciei canadiene Ontario, epicentrul miscarii de contestare a masurilor antiepidemice din tara, a anuntat luni ca de la 1 martie se va renunta la pasaportul de vaccinare, transmite AFP, potrivit Agerpres. 'Vom renunta la pasapoarte' de la 1 martie, a declarat prim-ministrul Doug…

- „Toate opțiunile sunt pe masa”: premierul canadian Justin Trudeau a promis vineri, în ajunul unei noi mobilizari majore, ca granițele „nu vor ramâne blocate” de convoaiele de protestatari, dar fara a da un ultimatum, potrivit AFP.Washington-ul l-a pus sub presiune…

- Joe Biden l-a avertizat într-o convorbire telefonica pe premierul canadian Justin Trudeau despre „consecințele grave” ale blocarii graniței cu Statele Unite de catre protestatari, a anunțat vineri Casa Alba, potrivit AFP.„Președintele și-a exprimat îngrijorarea ca întreprinderile…

- Un interviu cu un șofer de origine romana care ia parte la protestul camionagiilor canadieni din capitala federala Ottawa a devenit viral, fiind distribuit masiv in comunitațile de romani din Canada și Statele Unite. In inregistrarea video, șoferul afirma ca „va pleca ultimul” din fața Parlamentului…

- Premierul canadian Justin Trudeau a afirmat miercuri ca "blocajele" sunt "inacceptabile" si au "un impact negativ asupra economiei canadiene", in a 13-a zi a unei miscari de contestare a masurilor sanitare din tara, noteaza AFP. "Blocajele, manifestatiile ilegale sunt inacceptabile" si au…

- Cehia renunța la certificatul de vaccinare anti COVID-19 in restaurante, precum și la evenimentele culturale si sportive incepand de saptamana viitoare, a anuntat premierul ceh Petr Fiala, scrie AFP.