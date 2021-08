Stiri pe aceeasi tema

- Canada nu are niciun plan de a recunoaste un guvern al talibanilor in Afganistan, a declarat, marti, premierul Justin Trudeau. "Ei au luat puterea si au inlocuit cu forta un guvern ales democratic", a declarat Trudeau, potrivit News.ro. Premierul a afirmat ca talibanii raman, pentru…

- Americanii au plecat, talibanii s-au intors, iar dupa douazeci de ani in care Washingtonul a fost vioara intai la Kabul, Afganistanul redevine scena manevrelor geopolitice ale puterilor din regiune. Rusia, Pakistan si China au semnalat deja ca sunt dispuse sa discute cu talibanii, dar scopurile difera…

- Purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa la Kabul, ca nu vor exista razbunari, deoarece nu poarta nimanui pica, important fiind faptul ca tara a fost eliberata.

- Facebook considera talibanii drept organizatie terorista si a anuntat ca interzice pe platformele sale gruparea si tot continutul care o sprijina, informeaza news.ro. Compania a precizat ca are o echipa dedicata de experti afgani care monitorizeaza si inlatura continutul legat de grupare. Facebook a…

- Intrarea talibanilor in Kabul, capitala Afganistanului, a provocat un val de frica și teama printre oameni, iar acum mulți incearca sa plece in alte țari ca sa scape de represalii. Inclusiv președintele țarii, Ashraf Ghani, a fugit din țara, declarand ca a vrut sa evite o baie de sange. Citeva ore dupa…

- UPDATE Ora 6:45: Fostul presedinte american, Donald Trump, susține ca Joe Biden, ar trebui sa demisioneze in urma victoriei talibanilor in Afganistan, dar si pentru gestionarea defectuoasa a altor dosare, precum cel al pandemiei, informeaza AFP citat de Agerpres. „Este timpul ca discreditatul Joe Biden…

- Premierul canadian Justin Trudeau a anuntat duminica un scrutin anticipat pentru 20 septembrie, la mai putin de doi ani de la ultimele alegeri federale, estimand ca odata cu pandemia tara se afla intr-un moment "istoric", relateaza France Presse. "Guvernatoarea generala a acceptat cererea…

- Insurgentii talibani au cucerit al doilea si al treilea mare oras din Afganistan, au declarat vineri oficiali locali, in conditiile in care rezistenta fortelor guvernamentale cedeaza, existand temeri tot mai mari ca atacul impotriva capitalei Kabul va avea loc in cateva zile, transmite Reuters.…