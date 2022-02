Stiri pe aceeasi tema

- UE se pregatește sa inghețe activele lui Vladimir Putin și ale ministrului sau de externe Serghei Lavrov, in a treia runda de sancțiuni indreptate impotriva Rusiei pentru invazia in Ucraina, potrivit Financial Times. Miniștrii de externe planuiesc sa aprobe pachetul de sancțiuni vineri dupa-amiaza,…

- UE se pregatește sa inghețe activele lui Vladimir Putin și ale ministrului sau de externe Serghei Lavrov, in a treia runda de sancțiuni indreptate impotriva Rusiei pentru invazia in Ucraina, potrivit Financial Times.

- Vladimir Putin a anunțat in dimineața zilei de joi ca va ataca Ucraina, iar capitala, Kiev, și alte orașe au fost bombardate. Joe Biden, președintele american a spus ca daca Vladimir Putin a ales acest razboi va fi nevoit sa suporte consecințele.

- Dupa ce Vladimir Putin a anunțat joi dimineața ca a trimis trupe speciale in Ucraina, iar mai multe orașe, inclusiv capitala Kiev, au fost bombardate, președintele american Joe Biden a ieșit in conferința de presa și a declarat ca „Vladimir Putin a ales razboiul și va suporta consecințele”, transmite…

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a dat asigurari miercuri la postul de televiziune BFMTV ca, daca actualele sancțiuni impuse de catre occidentali se vor dovedi ineficiente in fața politicii lui Vladimir Putin in Ucraina, alta serie de sancțiuni ar putea intra in vigoare. ”Noi ne rezervam…

- Premierul canadian, Justin Trudeau, a anuntat marti o "serie de sanctiuni" economice impotriva Rusiei "pina cind integritatea teritoriala a Ucrainei va fi restabilita", noteaza AFP. In special, Canada va "interzice canadienilor sa efectueze orice tranzactii externe" cu teritoriile pro-ruse Lugansk si…

- Astazi, 31 ianuarie, Consiliul de Securitate al ONU va discuta pentru prima oara, ultimele evolutii de la frontiera Ucrainei, unde Rusia a concentrat efective militare importante, creând tensiuni cu Occidentul. Statele Unite au inclus acest subiect pe agenda saptamâna trecuta, dupa consultari…

- Unele mari state europene sunt ingrijorate de posibilele consecinte economice ale unor noi sanctiuni impuse Rusiei, in situatia in care aceasta din urma va invada Ucraina, au declarat pentru Bloomberg o serie de surse din apropierea acestui dosar. Aliatii occidentali sunt uniti in dorinta…