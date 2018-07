Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Vaslui a fost deschisa una dintre cele mai mari gropi ecologice din zona Moldovei, unde se vor depozita deseuri pana in anul 2043. Depozitul a inceput sa fie functional incepand cu aceasta saptamana.

- In judetul Vaslui a fost deschisa una dintre cele mai mari gropi ecologice din zona Moldovei, unde se vor depozita deseuri pana in anul 2043. Depozitul a inceput sa fie functional incepand cu aceasta saptamana.

- 17 milioane de euro vor fi investiti in Parcul Industrial Ciorani din judetul Prahova, dupa ce sapte firme au semnat contractul de cesiune cu Consiliul Judetean Prahova pentru o suprafata de aproximativ 20 hectare de teren, urmand a fi angajate zeci de persoane, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Peste 1.200 de joburi sunt puse la bataie de angajatorii din 17 state europene, prin intermediul retelei EURES Romania. Care sunt ce meseriile cautate și țarile care ofera cele mai multe posturi vacante. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.247…

- Angajatorii din spatiul economic european au vacante 993 de locuri de munca, cele mai multe fiind in Austria, unde se cauta bucatari si camerise, in Germania, unde sunt cautati electricieni, sudori si instalatori, si in Olanda, unde angajatorii au nevoie de muncitori care sa sorteze si sa impacheteze…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.017 locuri de munca vacante. Germania – 308 locuri de munca: 52 electrician, 51 sudor, 50 instalator, 50 lacatuș, 30 șofer de camion, 12 bucatar, 10 manipulant marfuri, 10 personal in domeniul gastronomic, 8 demi…

- Ford a confirmat marti o investitie suplimentara de 200 de milioane de euro si adaugarea unui numar de 1.500 de locuri de munca dedicate productiei unui al doilea vehicul la fabrica sa din Craiova....

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.255 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania – 900 locuri de munca: 400 manipulant bagaje, 200 șofer manipulare bagaje, 53 lacatuș, 52 electrician, 51 sudor, 50 instalator, 21 șofer de camion, 12 bucatar,…