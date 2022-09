Câmpulung. Incendiu la restaurantul Ciobănașu Un incendiu a izbucnit vineri dupa amiaza la restaurantul Ciobanașu din Campulung. Potrivit ISU Argeș, arde acoperișul cladirii. Intervin pompierii cu 5 autospeciale pentru stingerea incendiilor, doua autoscari și un echipaj SMURD. „Din primele informații nu sunt victime. Se lucreaza pentru decopertarea acoperișului, loclizarea și lichidarea incendiului”, mai transmite ISU Argeș. Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

