Stiri pe aceeasi tema

- FIFA le-a trimis scrisori tuturor țarilor calificate la Mondial sa nu mai critice Qatarul pentru nerespectarea drepturilor omului. 6.500 de imigranți ar fi murit pe șantierele turneului final, din 2010. De cand Qatarul a primit organizarea Mondialului 2022, in 2010, mass-media a atras in repetate randuri…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a publicat online un ghid pentru cetatenii romani care vor sa calatoreasca in Qatar pentru Cupa Mondiala de Fotbal. Ghidul pune la dispozitie cetatenilor romani informatii utile privind conditiile de calatorie in Qatar in aceasta perioada, sprijinul care poate fi…

- Noel Mooney, oficial al Federației de Fotbal din Țara Galilor, vrea ca naționala lui Gareth Bale și Aaron Ramsey sa fie numita „Cymru” in competițiile internaționale. Țara Galilor face parte din grupa B la Campionatul Mondial din Qatar, alaturi de Anglia, Iran și Statele Unite ale Americii. Ar putea…

- Cupa Mondiala sau Campionatul Mondial de Fotbal este cea mai așteptata, iubita și urmarita competiție sportiva de pe glob. Organizata din patru in patru ani de FIFA, intrecerea sportiva antreneaza cele mai valoroase echipe din campionatele continentale. De aceea, nu doar intrecerile din cupa, ci și…

- Preliminariile Campionatului European 2024 vor incepe in luna martie a anului viitor, insa staff-ul tehnic a inceput deja analiza adversarilor.In aceste condiții, selecționerul nationalei Romaniei, Edward Iordanescu, se va deplasa la Campionatul Mondial pentru a urmari pe viu selecționata Elveției in…

- Federatia Internationala de Fotbal (FIFA) va distribui peste 200 de milioane de dolari cluburilor care vor avea jucatori la Cupa Mondiala din Qatar (20 noiembrie-18 decembrie), transmite DPA, potrivit Agerpres.FIFA a confirmat marti detaliile programului sau de beneficii pentru cluburi, precizand ca…

- Critici la adresa Campionatului Mondial de Fotbal care va incepe in Qatar luna viitoare. Mai multe orașe din Franța, inclusiv capitala Paris, vor boicota competiția și nu vor organiza zone pentru fani. In plus, nu vor instala ecrane gigant pentru difuzarea meciurilor.

- Campionatul Mondial de Fotbal din acest an va debuta pe 20 noiembrie, iar fanii din intreaga lume care vor participa la eveniment se intreaba in ce condiții vor avea voie sa consume alcool in Qatar (este cunoscut faptul ca in acest stat este interzis consumul de alcool in locuri publice).