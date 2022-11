Dani Alves are aproape 40 de ani și a fost chemat in lotul Braziliei pentru Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar cand nimeni nu se aștepta. Cel mai trist jucator auriverde in 2018, cand a pierdut turneul final din cauza unei accidentari, este acum cel mai fericit brazilian Are 39 de ani și jumatate, este jucatorul cu cele mai multe trofee in istoria fotbalului, dar puțini se mai așteptau ca el sa fie chemat la naționala Braziliei pentru Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar. Și totuși, Dani Alves este parte din Selecao și in Qatar, al treilea turneu final al lui. Cea mai mare rana. Apoi,…