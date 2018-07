Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 2-5 august, la Glasgow (Marea Britanie), are loc cea de-a 32-a editie a Campionatelor Europene de Gimnastica Artistica Feminina, competitie in care vor evolua si reprezentantele Romaniei. Antrenorul lotului coordonator feminin, constanteanul Nicolae Forminte, isi pune sperantele in cele…

- Federația Romana de Gimnastica a anunțat loturile care vor participa la Campionatele Europene de la Glasgow (Scoția). La feminin, echipa pregatita de Nicolae Forminte va fi reprezentata de Denisa Golgota, Anamaria Ocolisan, Carman Ghiciuc, Laura Iacob și Nica Ivanus. Concursul se va disputa intre 2…

- Prezența Anei-Maria Puiu, gimnasta formata in sala CSS Focșani de reputații profesori-antrenori Carmen Smeu și Florin Roșioru, in calitate de reprezentanta a Romaniei in concursuri internaționale nu mai este o surpriza. Ana-Maria a confirmat așteptarile de cate ori a concurat pentru…

- 113 echipe, 6 zile de intreceri, 500 de meciuri si peste 1400 de copii fericiti. Asa se poate rezuma in cifre Festivalul National de MiniBaschet "Banca Transilvania" - Mangalia 2018. Ultima intrecere baschetbalistica juvenila a sezonului competitional intern s-a desfasurat pe cele doua baze sportive…

- Astazi a debutat la Constanta FIBA 3X3 Europe Cup Qualifier, turneu de calificare la Campionatul European de baschet 3 la 3.Eveniment important in baschetul international 3 la 3, intrecerea se deruleaza si la masculin, si la feminin, participand 21 de echipe 12 la masculin, 9 la feminin reprezentand…

- Sambata, 2 iunie, de la ora 18:45 va avea loc ceremonia de deschidere a celei de a 63-a ediții a Campionatelor Internaționale de Atletism al Romaniei. Show-ul atletic va fi gazduit de Cluj Arena și va reuni 252 atleți (159 la masculin, 93 la feminin), din opt țari. Este pentru prima oara in istoria…

- Federatia Romana de Baschet a stabilit locatiile pentru desfasurarea turneelor finale ale Ligii l, atat la masculin, cat si la feminin. Vor lupta pentru promovarea in Liga Nationala opt echipe (patru la feminin si patru la masculin), printre care si doua din Constanta. Turneul masculin va fi gazduit…

- Naționala de gimnastica feminina a Romaniei a avut, la 5 mai, la Deva, o intalnire cu echipa Finlandei. Formația Romaniei, alcatuita din Denisa Golgota, Carmen Ghiciuc, Anamaria Ocolișan, Nica Ivanuș și Maria Holbura a caștigat la mare diferența: 155,950 puncte – 143,500 puncte. …