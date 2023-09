Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii romani au obtinut rezultate bune si in cursele de calificare desfasurate luni la Campionatele Mondiale de canotaj de la Belgrad.Echipajul de dublu vasle feminin categorie usoara, compus din Ionela Cozmiuc si Mariana Dumitru, a castigat seria in care a evoluat si va concura in Semifinala A/B,…

- Sportivii romani au avut evolutii bune, duminica, in primele curse de calificare de la Campionatele Mondiale de canotaj de la Belgrad, criteriu de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris, de anul viitor.In proba de schif simplu feminin categorie usoara, Gianina Beleaga a castigat seria in care a…

- In prima zi de concurs la Campionatele Mondiale, cele patru barci ”tricolore” și-au asigurat calificarea in etapa urmatoare, trei dintre ele caștigandu-și seria: Gianina Van Groningen, apoi Marius Cozmiuc-Sergiu Bejan, respectiv Ciprian Tudosa și Florin Arteni Au inceput Campionatele Mondiale, la baza…

- Marius Cozmiuc și Sergiu Bejan, campionii mondiali en titre la dublu rame, sunt pregatiți pentru ediția competiției supreme de la Belgrad, acolo unde au drept obiectiv principal calificarea la Jocurile Olimpice 2024 Echipa Romaniei, una numeroasa, care acopera 13 din cele 14 probe olimpice, pornește…

- Inotatorul roman Andrei Anghel a ratat calificarea in finala probei de 50 m spate din cadrul Campionatelor Mondiale de natatie de la Fukuoka (Japonia), dupa ce a fost inregistrat, sambata, cu al zecelea timp din semifinale, 24 sec 95/100, informeaza Agerpres.Americanul Justin Ress, 24 sec 35/100,…

- Romania a caștigat sase medalii la Cupa Mondiala III de canotaj de la Lucerna, din Elvetia, bilanțul fiind: doua de aur, trei de argint și una de bronz. Romania e pe locul trei in clasamentul pe medalii, delegația noastra fiind depașita doar de Marea Britanie și Olanda. Cele doua medalii de aur au fost…