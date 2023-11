Campionat de minifotbal cu sportivi din comunitățile vulnerabile Terenurile de fotbal din cadrul Complexului de Agrement și Sport „Mureșul" („Weekend"), s-au umplut marți, 31 noiembrie, cu peste 180 de copii, care și-au etalat talentul și abilitațile in cadrul unui campionat de minifotbal. Pentru unii a fost prima data cand au intrat pe un astfel de teren de fotbal, insa a meritat din plin experiența. Alaturi de copiii ce provin din comunitațile marginalizate... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

